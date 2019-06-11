Четверо сторонников "Хизб ут-Тахрир" арестованы в Крыму

11.06.19 13:04

© РИА Новости. Виталий Белоусов

11 июня. Interfax-Russia.ru - Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для четырех из восьми жителей Крыма, задержанных по подозрению в организации и участии в деятельности террористической организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в России, сообщила во вторник пресс-служба суда.

"У следствия имеются достаточные основания полагать, что, оставаясь на свободе и опасаясь тяжести наказания, указанные лица могут скрыться от предварительного следствия и суда, угрожать свидетелям, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу", - отмечается в сообщении.

Один из обвиняемых - Сулейманов - заключен под стражу на два месяца, до 10 августа. Еще трое - двое Омеровых и Джаппаров - арестованы на месяц и 26 суток, до 5 августа.

Трое предполагаемых организаторов и пять членов ячейки "Хизб ут-Тахрир" были задержаны в Крыму после обысков в понедельник. По данным регионального управления ФСБ России, в отношении них возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 205.5 УК РФ (организация и участие в деятельности террористической организации).

В ходе обысков в Алуште, Белогорске и Симферопольском районе Крыма изъяты экстремистская литература, средства вычислительной техники и связи, электронные носители информации.

В мае секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что за год в Крыму выявлены три ячейки "Хизб ут-Тахрир". Последние массовые обыски прошли в конце марта, после них были задержаны 23 человека: два десятка на полуострове, еще трое - в Ростове-на-Дону.

"Хизб ут-Тахрир" ("Исламская партия освобождения") по решению Верховного суда РФ с 2003 года признана террористической организацией и запрещена в России. Ее главная цель - халифат, то есть теократическое государство, объединяющее весь исламский мир.