Хасиков подал документы для регистрации на выборы главы Калмыкии

11.06.19 14:45

© РИА Новости. Сергей Гунеев

11 июня. Interfax-Russia.ru - Временно исполняющий обязанности главы Калмыкии Бату Хасиков во вторник сдал в республиканский избирком документы в рамках процедуры выдвижения его кандидатом на выборы главы республики, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе регионального правительства.

"Избирательная комиссия Калмыкии 11 июня приняла от Бату Хасикова пакет документов в рамках процедуры выдвижения его кандидатом на предстоящих выборах 8 сентября 2019 года", - сказал сотрудник пресс-службы.

В свою очередь, как сообщается на сайте калмыцкого регионального отделения партии "Единая Россия", в понедельник в ходе партийной конференции Хасиков выдвинут кандидатом в должность главы республики.

"За кандидатуру врио главы республики Калмыкия Бату Хасикова проголосовали 102 из 119 делегатов", - отмечается в сообщении.

Ранее Хасиков в интервью агентству "Интерфакс-Юг" подтвердил свое намерение участвовать в выборах.

Выборы нового главы Калмыкии в связи с отставкой Алексея Орлова состоятся в единый день голосования 8 сентября. Орлов заявил об отставке 21 марта 2019 года. В тот же день президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Калмыкии Хасикова.

38-летний Хасиков - многократный чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов. С ноября 2012 года по сентябрь 2014 года являлся представителем в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Калмыкии. С июня 2017 года - советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи.

Хасиков также является лидером общероссийского общественного движения "За спортивную страну". Деятельность движения направлена на продвижение ценностей здорового образа жизни.