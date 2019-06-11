Шесть пострадавших при взрывах в нижегородском Дзержинске остаются в больницах - Минздрав

11.06.19 15:49

© РИА Новости. МЧС РФ

11 июня. Interfax-Russia.ru - Большинство пострадавших при взрывах на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске (Нижегородская область) выписаны из медучреждений, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в министерстве здравоохранения региона во вторник.

"12 пострадавших при ЧС в Дзержинске на заводе "Кристалл" выписаны из больницы. На сегодняшний день на стационарном лечении остаются шесть человек. Их состояние врачи оценивают как близкое к удовлетворительному", - сказал собеседник.

1 июня на территории предприятия "ГосНИИ Кристалл" в Дзержинске произошли несколько взрывов техногенного характера. В результате разрушены пять зданий предприятия (три складских и два производственных), возник пожар. От взрывов выбило стекла в жилых домах в радиусе трех километров и на заводских территориях.

По данным регионального Минздрава, в больницы Дзержинска после взрывов обратились 89 человек. Было госпитализировано 18 человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).