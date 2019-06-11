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11.06.19 15:49
Шесть пострадавших при взрывах в нижегородском Дзержинске остаются в больницах - Минздрав
"12 пострадавших при ЧС в Дзержинске на заводе "Кристалл" выписаны из больницы. На сегодняшний день на стационарном лечении остаются шесть человек. Их состояние врачи оценивают как близкое к удовлетворительному", - сказал собеседник.
1 июня на территории предприятия "ГосНИИ Кристалл" в Дзержинске произошли несколько взрывов техногенного характера. В результате разрушены пять зданий предприятия (три складских и два производственных), возник пожар. От взрывов выбило стекла в жилых домах в радиусе трех километров и на заводских территориях.
По данным регионального Минздрава, в больницы Дзержинска после взрывов обратились 89 человек. Было госпитализировано 18 человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).
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