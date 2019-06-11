Омбудсмен ЕС Миятович в октябре посетит Крым - МИД РФ

11.06.19 18:06

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

11 июня. Interfax-Russia.ru - Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович посетит Крым 7-11 октября, сообщает во вторник МИД России.

Во вторник в Москве под председательством главы МИД Сергея Лаврова состоялось очередное заседание межведомственной комиссии РФ по делам Совета Европы.

"Члены межведомственной комиссии были проинформированы о достигнутой договоренности о поездке Комиссара СЕ по правам человека Миятович в Крым 7-11 октября этого года", - говорится в сообщении.

В МИД РФ отметили, что на заседании "представители палат Федерального Собрания и федеральных органов исполнительной власти высказались в поддержку усилий по преодолению кризисных явлений в СЕ и наметили направления дальнейшей работы с целью обеспечения российских государственных интересов".

"В том числе в контексте возможного участия делегации Федерального Собрания Российской Федерации в предстоящей сессии Парламентской ассамблеи 24-28 июня этого года строго на основе принципов Устава Совета Европы", - подчеркнули на Смоленской площади.