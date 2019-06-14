Военные проведут на юге РФ учения авиации и ПВО с боевыми стрельбами

14.06.19 10:41

© РИА Новости. Василий Батанов

14 июня. Interfax-Russia.ru - Четвертая армия ВВС и ПВО проведет на следующей неделе учение с боевыми стрельбами на нескольких полигонах юга России, в том числе в Крыму, сообщили в министерстве обороны России.

Учение экипажей оперативно-тактической, штурмовой, армейской авиации и подразделений войск противовоздушной обороны с применением авиационных средств поражения пройдет с 18 по 21 июня, говорится в сообщении.

Маневры пройдут на полигонах и аэродромах в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях.

"В ходе учения экипажи самолетов Су-30СМ, Су-34, Су-24, Су-27СМ3, Су-25 и вертолетов Ми-8, Ми-35, Ми-28, Ми-26, Ка-52 выполнят учебно-тренировочные полеты с элементами воздушного боя, проведут боевые стрельбы и пуски управляемых ракет. Подразделения ПВО на практике отработают вопросы обнаружения и уничтожения различных целей, имитирующих крылатые и баллистические ракеты, ударные и разведывательные беспилотники, авиацию условного противника", - говорится в сообщении.

На полигоне "Ашулук" расчеты зенитных ракетных систем С-300 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" выполнят учебно-боевые пуски, сообщили в Минобороны.