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14.06.19 10:41
Военные проведут на юге РФ учения авиации и ПВО с боевыми стрельбами
Учение экипажей оперативно-тактической, штурмовой, армейской авиации и подразделений войск противовоздушной обороны с применением авиационных средств поражения пройдет с 18 по 21 июня, говорится в сообщении.
Маневры пройдут на полигонах и аэродромах в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях.
"В ходе учения экипажи самолетов Су-30СМ, Су-34, Су-24, Су-27СМ3, Су-25 и вертолетов Ми-8, Ми-35, Ми-28, Ми-26, Ка-52 выполнят учебно-тренировочные полеты с элементами воздушного боя, проведут боевые стрельбы и пуски управляемых ракет. Подразделения ПВО на практике отработают вопросы обнаружения и уничтожения различных целей, имитирующих крылатые и баллистические ракеты, ударные и разведывательные беспилотники, авиацию условного противника", - говорится в сообщении.
На полигоне "Ашулук" расчеты зенитных ракетных систем С-300 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" выполнят учебно-боевые пуски, сообщили в Минобороны.
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