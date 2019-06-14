Аксенов возглавил список "Единой России" на выборах в парламент Крыма

14.06.19 12:57

© РИА Новости. Макс Ветров

14 июня. Interfax-Russia.ru - Крымское отделение партии "Единая Россия" на конференции в пятницу утвердило список кандидатов в депутаты республиканского парламента, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".

"Первый в списке - глава Крыма Сергей Аксенов, второй - я. На прошлой неделе наши кандидатуры утвердили в Москве", - сообщил журналистам секретарь регионального отделения партии, председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

Как заявлял Константинов, в мае после предварительного голосования по отбору кандидатов "Единая Россия" может обновить свой состав в парламенте Крыма на 30% при условии сохранения числа мандатов (70 из 75). По итогам праймериз региональное отделение партии определило 75 кандидатов по спискам и 25 одномандатников. Самому молодому кандидату 20 лет, старшему - 81 год.

Выборы в Государственный совет Крыма состоятся в единый день голосования 8 сентября. Парламент, в свою очередь, изберет главу республики из трех кандидатур, предложенных президентом РФ.

Как сообщалось, Крым - единственный регион РФ, который избирает в один год все уровни власти, включая городские и сельские советы.