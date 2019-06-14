Летняя космическая школа при поддержке ООН начнет работу в Самаре

14.06.19 17:29

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

14 июня. Interfax-Russia.ru - XV Международная летняя космическая школа "Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе" откроется 17 июня в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева при поддержке комитета по космосу ООН.

Пресс-служба вуза сообщает, что на протяжении двух недель в лабораториях, инженерных и испытательных центрах университета будут заниматься 40 молодых ученых из 23 стран, в том числе Японии, Франции, Норвегии, Испании, Португалии, Индии, Мексики, Венесуэлы, Перу, Украины, Таджикистана, Шри-Ланки и др.

"Их работа завершится защитами проектов четырех исследовательских миссий с использованием платформы наноспутников. Это будут проекты, направленные на решение актуальных научно-исследовательских задач: изучение ионосферы, наблюдение за Солнцем, исследование Арктики, инспекция космического мусора", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что школа проходит при поддержке комитета по космосу ООН, который выделил специальные тревел-гранты трем участникам - представителям национальных космических центров развивающихся стран.

Среди них представитель африканского регионального центра комитета по космосу ООН Фанмильяо Эринфолами (Нигерия), министерства управления катастроф и гуманитарной помощи Афганистана Джанага Наидари, Тунисского космического агентства Карим Хамид.