Цех по производству матрасов горит на площади 3 тыс. "квадратов" в Азове - МЧС РФ

17.06.19 12:59

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области

17 июня. Interfax-Russia.ru - Пожар охватил цех по производству матрасов в Ростовской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России в понедельник.

"Ростовская область, г. Азов, ул. Победы д.42. Произошёл пожар на втором этаже в 2-х этажном в цехе по производству матрасов, площадь - 3000 кв.м" ,- сказали в пресс-службе.

Всего к тушению привлечены 65 человек и 20 единиц техники.

По данным МЧС, на пожаре есть один пострадавший, мужчина, он доставлен в городскую больницу.