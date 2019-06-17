Более 250 экскурсий провели по московскому метро с начала года

17.06.19 13:56

© РИА Новости. Евгений Биятов

17 июня. Interfax-Russia.ru - С января по июнь в московском метрополитене организовали более 250 экскурсий, которые посетило свыше 2,5 тысяч москвичей и гостей столицы.

"Популярность проекта "Экскурсии в метро" растет благодаря увеличению числа туров. За последние месяцы число пассажиров, которые отправляются в экскурсии по метро, выросло в два раза: если в феврале в турах принимали участие 330 человек, то в мае - уже более 660", - сообщает официальный портал мэра Москвы.

Самой популярной экскурсией стал обзорный тур "Станции московского метро". Гид рассказывает об истории развития подземки - от строительства первых станций до создания разветвленной системы метрополитена, а участники гуляют по известным станциям - "Кропоткинской", "Арбатской" и "Киевской". В тройку лидеров также вошли экскурсии "Сокровища подземного кольца" (о самых красивых станциях Кольцевой линии) и "Метро энтузиастов" (о строительстве первой линии - Сокольнической).

"Среди новинок - экскурсия по станции Солнцевской линии "Деловой центр", которая временно закрыта для пассажиров. Участников тура проводят в кабину дежурного по станции, где можно посмотреть, как контролируется движение поездов на линии в режиме реального времени. Также гид приглашает экскурсантов выйти на специальный служебный мостик, с которого виден тоннель метро, и посетить машинный зал эскалаторов", - отмечается на портале.

Всего гиды проводят в метро 25 авторских экскурсий. Выбрать тур можно в разделе "Все экскурсии" на сайте проекта "Экскурсии в метро". Если кликнуть по названию прогулки, откроется описание маршрута c информацией о стоимости экскурсии. На странице указаны место встречи, длительность экскурсии и рейтинг гида, составленный на основе оценок клиентов. Также здесь можно прочесть отзывы о туре.

Оплачивать экскурсию нужно у гида при встрече. Экскурсоводы сами рассчитывают количество участников, но в группе может быть не больше 15-20 человек. Каждая из прогулок длится полтора-два часа.