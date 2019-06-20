Застройщики приступили к устранению недостатков в домах для детей-сирот в Иркутской области

20.06.19 12:11

© РИА Новости. Григорий Сысоев

20 июня. Interfax-Russia.ru - Застройщики по требованию правительства Иркутской области приступили к устранению строительных недостатков в домах детей-сирот на территории региона, выявленных в ходе масштабной проверки после жалобы президенту РФ на низкое качество жилья в городе Тайшет.

Пресс-служба областного правительства в четверг сообщила, что проведено обследование специализированного жилищного фонда для детей-сирот в 13 городах и 11 районах региона.

"В ряде территорий выявлены строительные и другие недостатки. В адрес застройщиков направлены претензионные письма, в соответствии с которыми они приступили к устранению нарушений в рамках гарантийных обязательств", - говорится в сообщении со ссылкой на министра имущественных отношений региона Владислава Сухорученко.

Так, в домах, расположенных в микрорайоне N3 города Шелехов выявлена проблема с канализационной системой, в связи с чем в жилых помещениях высокая влажность. Решается вопрос о принятии канализационной системы на баланс администрации Шелехова, что позволит муниципалитету заключить договор на ее обслуживание.

В Тайшете в многоквартирном доме обнаружены частичные разрушения, возникшие во время эксплуатации: в подвале выломаны кирпичи, на крыше проделаны дыры. Застройщик приступил к ремонту.

"Повсеместно жителями из числа детей-сирот нарушаются условия договора специализированного найма: неоплата коммунальных услуг, сдача в аренду жилья, разрушение помещений. Выявлены факты, когда дети-сироты не проживают в предоставленном жилье", - отмечается в сообщении.

В адрес детей-сирот по всем фактам направляются письма для досудебного урегулирования спора.

"Необходимо усилить контроль за эксплуатацией домов управляющими компаниями и органами местного самоуправления, это их полномочия и обязанности, которые они не выполняют должным образом. В случае непринятия органами местного самоуправления мер по выбору управляющих компаний на обслуживание домов, министерство имущественных отношений Иркутской области будет обращаться в надзорные органы", - цитирует пресс-служба Сухорученко.

В сообщении уточняется, что дома детей-сирот были обследованы в городах Ангарске, Байкальске, Братске, Зиме, Саянске, Свирске, Слюдянке, Тайшете, Тулуне, Усть-Илимске, Усть-Куте, Черемхово, Шелехове, а также в Баяндаевском, Боханском, Зиминском, Иркутском, Нижнеилимском, Нижнеудинском, Осинском, Усольском, Шелеховском, Эхирит-Булагатском районах.

Как ранее сообщалось, 16 мая текущего года в ходе медиафорума ОНФ в Сочи с участием президента РФ Владимира Путина иркутский журналист Игорь Пиханов показал телесюжет о некачественном жилье для детей-сирот в Тайшете.

К настоящему времени в трех трехэтажных жилых домах на улице Транспортная в Тайшете, построенных в 2016 году, выявлены нарушения строительных норм и проектной документации, допущенные застройщиком ООО "Бирюсапромстрой", а также факты ненадлежащей эксплуатации. Последние два года у домов не было управляющей компании из-за низкой собираемости коммунальных платежей - около 30%. Сейчас такая организация назначена.

Сообщалось также, что после разбирательства в Тайшете губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил проверить все дома, построенные для детей-сирот в регионе.