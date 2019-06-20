Глава Мордовии поручил местному Минспорта расторгнуть контракт с охранной компанией отстраненного тренера Чегина

20.06.19 17:50

© РИА Новости. Антон Денисов

20 июня. Interfax-Russia.ru - Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин в Саранске обсудил с главой Республики Мордовия Владимиром Волковым и республиканским министром спорта, молодежной политики и туризма Александром Савиловым коммерческую деятельность пожизненно дисквалифицированного мордовского тренера по спортивной ходьбе Виктора Чегина, которая позволяла ему присутствовать на тренировках российских спортсменов, сообщает пресс-служба ВФЛА в четверг.

"Разговор был жестким и предельно конкретным. Формально коммерческая деятельность Чегина не является нарушением условий его дисквалификации, однако мы понимаем, что охрана объекта и доступ к спортсменам - болезненный вопрос для антидопинговых служб. Эту ситуацию мы обсуждали и с рабочей группой накануне совета ИААФ в Монако. Сегодня глава республики поставил задачу министерству спорта, молодежной политики и туризма Мордовии взять вопрос на контроль и в короткий срок расторгнуть контракт между спортивной школой Олимпийского резерва по легкой атлетике Саранска и охранной компанией Чегина", - заявил Шляхтин.

"Очень надеюсь, что после сегодняшней встречи вопрос будет решен в короткий срок и фамилия Чегина не будет больше фигурировать ни в отчетах рабочей группы ИААФ, ни в материалах журналистских расследований", - добавил он.