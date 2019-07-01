Шесть кандидатов претендуют на пост главы Калмыкии

01.07.19 15:20

© РИА Новости. Александр Хитров

1 июля. Interfax-Russia.ru - Этап выдвижения кандидатов на пост главы Калмыкии завершился, документы представили кандидаты от шести политических партий, сообщается на сайте избирательной комиссии республики в понедельник.

От "Единой России" намерен баллотироваться временно исполняющий обязанности главы республики Бату Хасиков, от ЛДПР - помощник депутата Госдумы РФ Петр Вышкварок, от КПРФ - бывший депутат Народного Хурала шестого созыва Намсыр Манджиев, от партии "Патриоты России" - руководитель аппарата Калмыцкого регионального отделения Батыр Мучаев, от "Справедливой России" - депутат Народного Хурала шестого созыва Наталья Манжикова, от партии "Защитники Отечества" - предприниматель Эрдни Бодгаев.

В пресс-службе местного избиркома агентству "Интерфакс-Юг" сообщили, что теперь кандидатам предстоит сбор подписей местных депутатов в поддержку их выдвижения для прохождения муниципального фильтра. А с 14 по 24 июля они подадут перечень документов для регистрации, после чего избирком Калмыкии примет решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации.

Выборы нового главы Калмыкии в связи с отставкой Алексея Орлова пройдут в единый день голосования 8 сентября. Орлов заявил об отставке 21 марта 2019 года. В тот же день президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Калмыкии Хасикова.