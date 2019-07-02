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02.07.19 21:28
В Севастополе несут цветы к стеле Мурманска в память о погибших подводниках
"В траурной акции принимают участие неравнодушные севастопольцы, ветераны-подводники. Люди скорбят по погибшим и выражают соболезнования их семьям", - уточнили в правительстве.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг", у стелы появились красные гвоздики и зажженные свечи.
Соболезнования также выразил губернатор Севастополя - базы Черноморского флота - Дмитрий Овсянников.
"Это трагедия не только для Северного флота, но и для Севастополя и России. Мы скорбим вместе с родными и близкими погибших. Наши выпускники служат на Северном флоте, и сегодня севастопольцы всех возвратов, наши ветераны-подводники сопереживают этой трагедии", - приводит его слова пресс-служба.
Во вторник, 2 июля, в Минобороны РФ сообщили, что 1 июля 14 моряков-подводников Военно-морского флота (ВМФ) погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах. По данным ведомства, глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск. Причины произошедшего устанавливаются.
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