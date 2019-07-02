В Севастополе несут цветы к стеле Мурманска в память о погибших подводниках

02.07.19 21:28

© РИА Новости. Артур Лебедев

2 июля. Interfax-Russia.ru - Стихийный мемориал в память о 14 погибших на Северном флоте подводниках появился во вторник у стелы Мурманска на аллее городов-героев в Севастополе, сообщила пресс-служба правительства города.

"В траурной акции принимают участие неравнодушные севастопольцы, ветераны-подводники. Люди скорбят по погибшим и выражают соболезнования их семьям", - уточнили в правительстве.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг", у стелы появились красные гвоздики и зажженные свечи.

Соболезнования также выразил губернатор Севастополя - базы Черноморского флота - Дмитрий Овсянников.

"Это трагедия не только для Северного флота, но и для Севастополя и России. Мы скорбим вместе с родными и близкими погибших. Наши выпускники служат на Северном флоте, и сегодня севастопольцы всех возвратов, наши ветераны-подводники сопереживают этой трагедии", - приводит его слова пресс-служба.

Во вторник, 2 июля, в Минобороны РФ сообщили, что 1 июля 14 моряков-подводников Военно-морского флота (ВМФ) погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах. По данным ведомства, глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск. Причины произошедшего устанавливаются.