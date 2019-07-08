Больше трети отставников начали оформлять в собственность служебное жилье в Севастополе

08.07.19 16:46

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

8 июля. Interfax-Russia.ru - Около трети военных пенсионеров обратились в правительство Севастополя для оформления в собственность квартир, которые были предоставлены им министерством обороны РФ в качестве служебного жилья до воссоединения Крыма с Россией, сообщил в понедельник директор городского департамента капитального строительства Сергей Смирнов.

"Всего в собственность Севастополя передано (от Минобороны - ИФ) 657 жилых помещений, еще три будут переданы в ближайшее время. Заключено договоров социального найма - 183, передано в порядке приватизации 21 помещение", - сказал Смирнов на совещании в правительстве Севастополя.

При этом по 28 обращениям департамент отказал в соцнайме. Как пояснил Смирнов, большинство отставников не могут приватизировать квартиры, так как у них уже есть жилье в собственности. Кроме того, часть граждан, получивших ведомственные квартиры, имели двойное гражданство: в Севастополе они были зарегистрированы по украинскому паспорту, а по российскому - в других регионах РФ.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что считает количество отказов большим. Он поручил за две недели выработать правовой механизм решения вопроса приватизации квартир, в которых проживают военные пенсионеры.

"Если отсутствуют основания для регистрации права собственности - это один вопрос, а если это правовая казуистика, связанная с трудностями подтверждения проживания граждан в других субъектах - это другой вопрос. Прокуратуру города тоже попрошу подключиться", - сказал глава города.

Ранее ряд военных пенсионеров Черноморского флота проживали в служебных квартирах Минобороны без возможности оформить их в собственность в связи с нахождением Севастополя в составе Украины. Согласно выработанному после воссоединения Крыма с РФ механизму, эти жилые помещения передаются в собственность города, затем оформляются договоры соцнайма, что в дальнейшем позволяет бывшим военнослужащим и членам их семей оформить квартиры в собственность.