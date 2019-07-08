Госдума поддержала ограничения на финансово-экономические отношения с Грузией

08.07.19 16:53

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

8 июля. Interfax-Russia.ru - Комитет Госдумы по международным делам поддерживает предложение об ограничении поставок вина и минеральной воды из Грузии, а также о замораживании денежных переводов из России в эту страну, заявил глава комитета Леонид Слуцкий журналистам в понедельник.

"Комитет по международным делам поддерживает предложение, уже высказанное руководством фракции "Единая Россия" в Государственной думе, об ограничении поставок продукции, в частности вина, воды и некоторых других позиций, происходящих из Грузии, о замораживании денежных переводов между нашими странами", - сказал он.

Он также отметил, что исполнительная власть России примет дополнительные меры к уже перечисленным предложениям. "Это необходимо сделать, потому что то, что произошло, находится за гранью здравого смысла, за гранью добра и зла, и подобные вещи абсолютно непозволительны", - сказал он.

Парламентарий отметил, что российская сторона ждала извинений после инцидента с депутатом Сергеем Гавриловым, который произошел в ходе Межпарламентской ассамблеи православия в Грузии. Однако извинений не последовало, отметил он.

"Мы ждем извинений и сейчас. Не знаю, последуют ли извинения. Не уверен, но в такой ситуации они, безусловно, должны последовать от руководства страны, от руководства парламента. Думаю, буквально день-два покажут, готово ли на это руководство Грузии", - сказал Слуцкий.

По его словам, какова будет реакция Госдумы, определится на заседании Совета Думы в понедельник. По итогам совета Думы станет понятно, будет ли это какой-то документ, или будет достаточно коллегиальной позиции фракций и профильных комитетов.

Слуцкий отметил, что, наверняка, этот вопрос будет подниматься и на заседании Госдумы во вторник. Если исполнительная власть отреагирует более жестко, чем предлагают депутаты, "мы с этими действиями согласимся, в таких случаях надо реагировать максимально жестко, и бить по рукам, чтобы кому бы то ни было повторять подобные вещи в Грузии и в любой другой стране мира было неповадно", - заявил глава комитета.

"Думаю, что меры реагирования должны быть жесткими, адекватными, и уверен, что мы такие меры должны принять уже сегодня, завтра, на этой неделе, то есть, по сути дела, должны принять немедленно", - сказал Слуцкий.

Он отметил, что в эфире телеканала "Рустави-2" ведущий Георгий Габуния грубо, с использованием ненормативной лексики оскорбил президента РФ Владимира Путина. "Это недопустимо и непозволительно не только для стран постсоветского пространства, а для любых стран в наше время. Необходимо принять к Грузии дополнительные жесткие меры", - сказал глава думского комитета.