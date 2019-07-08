Скидка за детей: государство погасит часть ипотеки многодетным семьям
  
Волна проблем: спасавшего свой коттедж после паводка мэра Нижнеудинского района могут уволить
   
Большой спорт идет: Екатеринбург получил право на проведение Универсиады в 2023 году
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
08.07.19 16:53

Госдума поддержала ограничения на финансово-экономические отношения с Грузией

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
8 июля. Interfax-Russia.ru - Комитет Госдумы по международным делам поддерживает предложение об ограничении поставок вина и минеральной воды из Грузии, а также о замораживании денежных переводов из России в эту страну, заявил глава комитета Леонид Слуцкий журналистам в понедельник.

"Комитет по международным делам поддерживает предложение, уже высказанное руководством фракции "Единая Россия" в Государственной думе, об ограничении поставок продукции, в частности вина, воды и некоторых других позиций, происходящих из Грузии, о замораживании денежных переводов между нашими странами", - сказал он.

Он также отметил, что исполнительная власть России примет дополнительные меры к уже перечисленным предложениям. "Это необходимо сделать, потому что то, что произошло, находится за гранью здравого смысла, за гранью добра и зла, и подобные вещи абсолютно непозволительны", - сказал он.

Парламентарий отметил, что российская сторона ждала извинений после инцидента с депутатом Сергеем Гавриловым, который произошел в ходе Межпарламентской ассамблеи православия в Грузии. Однако извинений не последовало, отметил он.

"Мы ждем извинений и сейчас. Не знаю, последуют ли извинения. Не уверен, но в такой ситуации они, безусловно, должны последовать от руководства страны, от руководства парламента. Думаю, буквально день-два покажут, готово ли на это руководство Грузии", - сказал Слуцкий.

По его словам, какова будет реакция Госдумы, определится на заседании Совета Думы в понедельник. По итогам совета Думы станет понятно, будет ли это какой-то документ, или будет достаточно коллегиальной позиции фракций и профильных комитетов.

Слуцкий отметил, что, наверняка, этот вопрос будет подниматься и на заседании Госдумы во вторник. Если исполнительная власть отреагирует более жестко, чем предлагают депутаты, "мы с этими действиями согласимся, в таких случаях надо реагировать максимально жестко, и бить по рукам, чтобы кому бы то ни было повторять подобные вещи в Грузии и в любой другой стране мира было неповадно", - заявил глава комитета.

"Думаю, что меры реагирования должны быть жесткими, адекватными, и уверен, что мы такие меры должны принять уже сегодня, завтра, на этой неделе, то есть, по сути дела, должны принять немедленно", - сказал Слуцкий.

Он отметил, что в эфире телеканала "Рустави-2" ведущий Георгий Габуния грубо, с использованием ненормативной лексики оскорбил президента РФ Владимира Путина. "Это недопустимо и непозволительно не только для стран постсоветского пространства, а для любых стран в наше время. Необходимо принять к Грузии дополнительные жесткие меры", - сказал глава думского комитета.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  08.07.19 17:11
Калви заявил, что дал следствию показания, доказывающие необоснованность обвинения
.
  08.07.19 15:02
Девелопер Худоян, обвиняемый в мошенничестве на 2 млрд рублей, переведен в СИЗО
.
  08.07.19 14:56
В Шереметьево опровергли повышение зарплат грузчикам до 200 тысяч рублей
.
  08.07.19 13:29
ЦОДД призвал автомобилистов тщательно соблюдать ПДД в разгар велосезона
.
  08.07.19 13:27
Глава патриаршей комиссии заявил, что женщины слабее мужчин умом
.
  08.07.19 10:44
Более 500 млн руб выделено на достройку ЖК "Марушкино" в Москве
.
  08.07.19 10:41
Большинство россиян выступают за регистрацию брака - опрос
.
  05.07.19 18:04
Пожар на газовой АЗС в "новой" Москве ликвидирован - МЧС
.
  05.07.19 17:07
Газовая АЗС горит в Новой Москве, пострадал один человек
.
  05.07.19 15:59
Пятеро сотрудников ФСБ арестованы в Москве по делу о разбое


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket