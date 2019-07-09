Рыболовный фестиваль для инвалидов пройдет в Липецкой области

09.07.19 12:59

© РИА Новости. Виталий Аньков

9 июля. Interfax-Russia.ru - Около 200 человек с ограниченными возможностями и инвалидов примут участие в межрегиональном фестивале рыболовного спорта, который пройдет с 12 по 14 июля в Лебедянском районе Липецкой области, сообщили во вторник "Интерфаксу" в Федерации рыболовного спорта региона.

"Помимо липчан, в фестивале примут участие гости из Москвы, Московской, Воронежской, Ростовской, Тамбовской и Тульской областей. Программа включает в себя соревнования по рыбной ловле, в том числе для 30 детей-инвалидов, мастер-классы, выступления творческих коллективов", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на берегу пруда, где пройдет фестиваль, создана инфраструктура для инвалидов с различными нарушениями здоровья. Средства на его проведение выделены из областного бюджета в рамках государственной программы "Социальная поддержка граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области".

Участник, поймавший самую крупную рыбу, будет награждён призом врио главы региона Игоря Артамонова.