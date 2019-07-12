|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
12.07.19 14:04
Сильные ливни и град ожидаются в Пермском крае
На сайте Пермского госуниверситета (ПГНИУ) сообщается, что днем в субботу и в воскресенье в регионе ожидается значительный риск развития сильных шквалов, сильных ливней и крупного града.
"Кроме того, по западу края ожидаются очень сильные дожди (до месячной нормы осадков за двое суток). Повторяемость ситуации с такой значительной вероятностью опасных явлений погоды в Пермском крае составляет 1-2 раза за 10 лет", - отмечается в сообщении.
В субботу в зону наибольшего риска попадут Березники, Соликамск, Чердынь и Красновишерск.
Утром в воскресенье на территорию края со стороны Башкирии выйдет южный циклон. По западной части края от Чайковского до Гайнского районов утром и в первой половине дня ожидаются сильные дожди - до 30 мм осадков за три часа, а за 6 часов может выпасть до 40 мм. Из-за переувлажнения почвы ожидаются дождевые паводки на малых и средних реках.
Во второй половине дня в воскресенье ожидается прохождение холодного фронта через южные и центральные районы края. Есть риск формирования мощной линии шквалов с очень сильными порывами ветра, ливнями и крупным градом, риск выше для южных и восточных районов.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket