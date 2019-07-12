Сильные ливни и град ожидаются в Пермском крае

12.07.19 14:04

© РИА Новости. Дмитрий Паршин

12 июля. Interfax-Russia.ru - Метеорологи предупреждают об ухудшении погоды в Пермском крае в выходные, из-за сильных ливней за два дня может выпасть до месячной нормы осадков.

На сайте Пермского госуниверситета (ПГНИУ) сообщается, что днем в субботу и в воскресенье в регионе ожидается значительный риск развития сильных шквалов, сильных ливней и крупного града.

"Кроме того, по западу края ожидаются очень сильные дожди (до месячной нормы осадков за двое суток). Повторяемость ситуации с такой значительной вероятностью опасных явлений погоды в Пермском крае составляет 1-2 раза за 10 лет", - отмечается в сообщении.

В субботу в зону наибольшего риска попадут Березники, Соликамск, Чердынь и Красновишерск.

Утром в воскресенье на территорию края со стороны Башкирии выйдет южный циклон. По западной части края от Чайковского до Гайнского районов утром и в первой половине дня ожидаются сильные дожди - до 30 мм осадков за три часа, а за 6 часов может выпасть до 40 мм. Из-за переувлажнения почвы ожидаются дождевые паводки на малых и средних реках.

Во второй половине дня в воскресенье ожидается прохождение холодного фронта через южные и центральные районы края. Есть риск формирования мощной линии шквалов с очень сильными порывами ветра, ливнями и крупным градом, риск выше для южных и восточных районов.