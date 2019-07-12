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12.07.19 15:05
Первый массовый заплыв через реку Кама пройдет в Перми
"На данный момент на заплыв через Каму зарегистрировались 35 человек", - сказал Толмачев.
Пловцам предстоит преодолеть дистанцию 2 км с правого берега на левый при ширине реки 800 метров. Финиш дистанции расположен ниже старта на 1,7 км.
Движение маломерных и специализированных судов через зону заплыва на время проведения спортивного мероприятия будет приостановлено.
Как сообщалось, в предстоящие выходные в Пермском крае прогнозируется сильный шквалистый ветер, ливни и крупный град.
Комментируя вопрос агентства о возможном переносе даты мероприятия, Толмачев отметил, что все решения о возможности проведения заплыва будут приниматься непосредственно перед стартом.
"Если структуры МЧС предъявят требование отменить старт и перенести его из-за неблагоприяных погодных условий, то мы подчинимся. Если никаких требований не будет выдано, то мы стартуем", - сказал он.
Организатор отметил, что в настоящее время вода в Каме зафиксирована на отметке +17 градусов. По его словам, такая температура для заплывов считается низкой, поэтому все участники обязаны плыть в гидрокостюмах.
Толмачев добавил, что безопасность спортсменов будут обеспечивать сразу несколько организаций, среди которых, в частности, городская служба спасения, Госинспекция по маломерным судам краевого управления МЧС России, администрация Камского бассейна внутренних водных путей (Камводпуть), Федерация парусного спорта Пермского края и Пермский клуб каякинга.
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