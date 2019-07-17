Избирком отказал ЛДПР в регистрации списка на выборы в парламент Крыма

17.07.19 13:51

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

17 июля. Interfax-Russia.ru - Избирательная комиссия Крыма приняла постановление об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Государственного совета республики, выдвинутого региональным отделением ЛДПР, сообщается на сайте избиркома.

"Отделением не представлен необходимый пакет документов до 18:00 12 июля", - пояснил в среду агентству "Интерфакс-Юг" председатель избиркома Крыма Михаил Малышев.

По его словам, это решение может быть обжаловано в суде.

Выборы в Государственный совет Крыма состоятся в единый день голосования, 8 сентября. Парламент, в свою очередь, изберет главу республики из трех кандидатур, предложенных президентом РФ.

Крым - единственный регион РФ, который избирает в один год все уровни власти, включая городские и сельские советы.