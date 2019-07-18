Кабмин РФ увеличил финансирование крымской ФЦП на 9%, почти до 1 трлн рублей

18.07.19 15:38

© РИА Новости. Илья Питалев

18 июля. Interfax-Russia.ru - Правительство России внесло очередные корректировки в федеральную целевую программу (ФЦП) социально-экономического развития республики Крым и Севастополя, увеличив ее финансирование до 959,224 млрд рублей, говорится в постановлении кабмина.

Документ принят 9 июля и обнародован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 17 июля.

Крымская ФЦП утверждена правительством РФ в августе 2014 года. Изначально она была рассчитана до 2020 года.

В программу неоднократно вносились правки, последняя - в сентябре 2018 года. Тогда ее продлили до 2022 года включительно и увеличили расходы почти на 5%, до 877,8 млрд рублей (в ценах соответствующих лет). Теперь финансирование программы выросло еще на 9,3%.

Это уже десятая корректировка, в сравнении с первоначальной версией 2014 года программа увеличилась более чем на 40% (и по объектам, и по объемам финансирования), сообщила дирекция по управлению ФЦП (подчиняется Минэкономразвития России).

В новую версию ФЦП добавлены 88 объектов и мероприятий, общее число которых теперь увеличилось до восьмисот восьмидесяти.

"Десятая корректировка расширяет и логику, и диапазон программы", - цитирует пресс-служба руководителя дирекции по управлению ФЦП Андрея Никитченко.

По его словам, после решения основных инфраструктурных проблем полуострова, в новой программе акцент сделан на развитии муниципальной инфраструктуры.

В обновленной версии ФЦП предусмотрено создание инфраструктуры круизных перевозок и яхтенного туризма всего полуострова и создание нового туристического кластера в Западном Крыму с нуля, отметил Никитченко.

"В вопросе стратегического развития мы не делим регион на субъекты, а смотрим на весь полуостров в целом", - сказал он.

Замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров в марте 2019 года говорил журналистам, что финансирование ФЦП планируется увеличить на 50 млрд рублей из-за удорожания и корректировки ряда проектов. Позже, в начале апреля, он озвучил планы по продлению ФЦП до 2025 года с возможностью увеличения расходов на 200 млрд рублей. Таким образом, общий объем средств по программе может превысить 1 трлн рублей.

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину изыскать средства на продление ФЦП до 2025 года.