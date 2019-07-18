|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
18.07.19 15:38
Кабмин РФ увеличил финансирование крымской ФЦП на 9%, почти до 1 трлн рублей
Документ принят 9 июля и обнародован на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 17 июля.
Крымская ФЦП утверждена правительством РФ в августе 2014 года. Изначально она была рассчитана до 2020 года.
В программу неоднократно вносились правки, последняя - в сентябре 2018 года. Тогда ее продлили до 2022 года включительно и увеличили расходы почти на 5%, до 877,8 млрд рублей (в ценах соответствующих лет). Теперь финансирование программы выросло еще на 9,3%.
Это уже десятая корректировка, в сравнении с первоначальной версией 2014 года программа увеличилась более чем на 40% (и по объектам, и по объемам финансирования), сообщила дирекция по управлению ФЦП (подчиняется Минэкономразвития России).
В новую версию ФЦП добавлены 88 объектов и мероприятий, общее число которых теперь увеличилось до восьмисот восьмидесяти.
"Десятая корректировка расширяет и логику, и диапазон программы", - цитирует пресс-служба руководителя дирекции по управлению ФЦП Андрея Никитченко.
По его словам, после решения основных инфраструктурных проблем полуострова, в новой программе акцент сделан на развитии муниципальной инфраструктуры.
В обновленной версии ФЦП предусмотрено создание инфраструктуры круизных перевозок и яхтенного туризма всего полуострова и создание нового туристического кластера в Западном Крыму с нуля, отметил Никитченко.
"В вопросе стратегического развития мы не делим регион на субъекты, а смотрим на весь полуостров в целом", - сказал он.
Замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров в марте 2019 года говорил журналистам, что финансирование ФЦП планируется увеличить на 50 млрд рублей из-за удорожания и корректировки ряда проектов. Позже, в начале апреля, он озвучил планы по продлению ФЦП до 2025 года с возможностью увеличения расходов на 200 млрд рублей. Таким образом, общий объем средств по программе может превысить 1 трлн рублей.
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину изыскать средства на продление ФЦП до 2025 года.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, но в деле много нестыковок.
.
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket