АТОР предлагает ввести на юге курортный сбор для постояльцев частного сектора

18.07.19 15:46

© РИА Новости. Валерий Мельников

18 июля. Interfax-Russia.ru - Туроператоры считают, что курортный сбор в Краснодарском крае необходимо распространить и на частный сектор, так как в нем останавливаются не менее половины приезжающих в регион туристов, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Краснодарский край запустил эксперимент по курортному сбору с 16 июля 2018 года, его размер установлен в размере 10 рублей в сутки с человека. Сбор взимают в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района только с постояльцев официально зарегистрированных объектов размещения.

Как отмечают туроператоры, в некоторых случаях нежелание платить курортный сбор влияет на выбор туристами места отдыха, особенно если едут на курорт с семьей на длительный срок. "В этом случае они нередко склоняются к проживанию в частном секторе, где не взимается туристический налог, да и цена размещения ниже", - сообщили в АТОР.

По данным ассоциации, около половины всех туристов заселяются в частный сектор.

"Если посчитать сумму поступлений от турналога за год, она составит где-то 0,001% от краевого бюджета Краснодарского края. Курортный сбор как инструмент больше экономически полезен, скорее, Алтайскому краю, где туристы останавливаются только в санаториях и отелях. В Краснодарском же крае иная картина, там в частном секторе проживает около половины всех туристов. Фактически сейчас "теневые" объекты лишают Краснодарский край не только поступлений от курортного сбора, но и основных налогов, так как они работают нелегально", - отмечают в АТОР.

Как считают туроператоры, для повышения экономического эффекта от туризма на Кубани региону надо быстрее вывести частные объекты размещения "из тени".

В июне стало известно, что в министерстве по делам Северного Кавказа обсуждают введение курортного сбора для частных объектов размещения. Как сообщили в ведомстве, потенциальным плательщикам сбора могут предложить зарегистрироваться в качестве самозанятых, что "позволит им выйти из тени с минимальными издержками". Как считают в министерстве, нынешняя ситуация, когда налог взимают исключительно юрлица, гостиницы или хостелы, ставит сдающих туристам внаем собственное жилье частников в необоснованно привилегированное положение.

С января по июнь 2019 года Краснодарский край собрал около 45 млн рублей курортного сбора. Эти средства будут направлены на улучшение объектов курортной инфраструктуры в Геленджике, Горячем Ключе, Джубге, Небуге и Сочи.

Закон "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" был принят в июле 2017 года. С 1 января 2018 года он вступил в силу в трех регионах. В Крыму введение эксперимента отложено на 2020 год. Доходы от сбора в регионах тратят на восстановление курортной инфраструктуры, благоустройство парков и скверов. Эксперимент продлится до конца 2022 года.