Оренбуржье и Белоруссия будут сотрудничать в экономической и гуманитарной сферах

19.07.19 12:16

© РИА Новости. Евгений Биятов

19 июля. Interfax-Russia.ru - Оренбургская область и Белоруссия заключили соглашение о сотрудничестве для расширения и укрепления межрегионального и межмуниципального сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба правительства региона.

Соглашение было подписано в четверг в рамках VI Форума регионов России и Белоруссии в Санкт-Петербурге.

"Республика Беларусь и ее регионы являются для Оренбургской области ключевыми стратегическими партнерами. Сегодня мы подписали соглашение с Минским облисполкомом. Оно придаст новый импульс производственному, торговому и гуманитарному взаимодействию городов и районов Минской области с муниципальными образованиями Оренбуржья - Бузулукским и Оренбургским районами, Соль-Илецким городским округом и городом Бугурусланом. Укрепляя взаимовыгодное сотрудничество с регионами Республики Беларусь, мы развиваем экономику Оренбуржья", - цитирует пресс-служба губернатора Оренбуржья Дениса Паслера.

Отмечается, что с декабря 2009 года, после подписания базового соглашения между Белоруссией и Оренбургской областью, стороны каждые три года принимают планы совместных действий, которые согласовываются и утверждаются на межправительственном уровне республики и региона. Совместная рабочая группа не реже двух раз в год собирается для мониторинга ситуации и корректировки плана взаимодействия.

По данным пресс-службы, объем взаимной торговли Оренбургской области и Белоруссии по итогам 2018 года составил $383 млн и вырос на 6,5% по сравнению с предыдущим годом. За пять месяцев 2019 года этот показатель составил $70,3 млн.

На территории Оренбуржья зарегистрировано 12 совместных предприятий с участием белорусского капитала.