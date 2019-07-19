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19.07.19 13:33

В подтопленном ливнями районе Прикамья снят режим ЧС

© РИА Новости. Сергей Пивоваров
19 июля. Interfax-Russia.ru - Власти Юрлинского района Пермского края сняли режим чрезвычайной ситуации в связи с нормализацией паводковой ситуации после проливных дождей, сообщается на сайте министерства территориальной безопасности региона в пятницу.

"В связи с улучшением паводковой ситуации и установлением нормального уровня воды в реке Лопва постановлением администрации Юрлинского района на данной территории отменен режим ЧС", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в настоящее время отремонтированы мосты через реки Таволожанка и Андреевка, также восстановлено транспортное сообщение на автомобильных дорогах Юм - Усть-Березовка и Мыс - Чус. Продолжается ремонт моста через реку Сюзьва.

Комиссия по ЧС проводит обследование домов и дворов для оценки ущерба.

Ранее режим ЧС из-за подтоплений паводковыми водами вводился в Кудымкарском, Юрлинском и Гайнском районах. По последним данным, режим ЧС продолжает действовать в Гайнском районе.

По данным краевого управления МЧС, по состоянию на 12:00 (10:00 мск) в Пермском крае остаются подтопленными 44 придомовых территории с населением 136 человек: Гайнский район (поселки Сейва и Сергеевский, в зоне подтопления 69 жителей), Кудымкарский городской округ (25 жителей), Кудымкарский район (42 жителя).

Территории Юрлинского, Кочевского и Бардымского районов освободились от воды.

Погибших и пострадавших нет, вопросы жизнеобеспечения населения решают органы власти муниципалитетов.

В ликвидации последствий природной стихии задействованы 63 единицы техники и 171 человек.

Между тем врио начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Пермскому краю Александр Черемных в своем пятничном видеообращении сообщил, что в городе Кудымкар и Кудымкарском районе вновь прогнозируется подтопление дворов в ближайшее время. В остальных территориях наблюдается тенденция снижения уровня воды.

Как сообщалось, ливни и грозы стали причиной подъема воды в реках Пермского края, что вызвало подтопление ряда домов и дворов в Кудымкарском, Бардымском, Юрлинском, Кочевском, Гайнском муниципальных районах. Из-за последствий природной стихии в некоторых районах введен режим ЧС, эвакуированы жители.

Кроме того, из-за ливней оказались размыты участки автодорог в ряде муниципалитетов.

По данным метеорологов, такие сильные ливни в нынешнем десятилетии в Прикамье отмечаются всего третий раз. Вечером 15 июля крупный град, 3-4 см в диаметре, выпал во время грозы в Октябрьском и Ординском районах.

В настоящее время погода в регионе стабилизировалась.

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