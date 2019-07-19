Житель Сухума пытался ввезти в РФ партию ручек, стреляющих боевыми патронами

19.07.19 14:41

© РИА Новости. ЦОС ФСБ РФ

19 июля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю пресекли канал контрабанды огнестрельного оружия и боеприпасов в Россию с территории Республики Абхазия, сообщила пресс-служба управления в пятницу.

Сотрудники ФСБ и пограничники на международном автомобильном пропускном пункте "Адлер" задержали жителя города Сухум при попытке незаконного перемещения через границу огнестрельного нарезного однозарядного оружия, закамуфлированного под канцелярские авторучки, говорится в сообщении.

В общей сложности изъяты четыре "стреляющие" авторучки и боеприпасы к ним. Кроме этого, при себе у задержанного оказался сигнальный пистолет "Сталкер", переделанный под стрельбу боевыми патронами калибра 5,6 мм

По факту покушение на контрабанду оружия и боеприпасов следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело, отмечает пресс-служба.