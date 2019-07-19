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19.07.19 16:27
Суд в Киеве продлил арест Вышинскому до 19 сентября
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение коллегия судей приняла после возвращения из совещательной комнаты, тем самым удовлетворив ходатайство гособвинения и отказав в удовлетворении ходатайства о смягчении меры пресечения с ареста на личное обязательство, поданное ранее защитой Вышинского.
Таким образом, арест Вышинскому продлен до 19 сентября. Суд также назначил следующее заседание по делу на 16 сентября.
В ходе заседания журналист, обвиняемый в госизмене, и его адвокаты ходатайствовали о смягчении меры пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.
Взявший позже слово Вышинский попросил удовлетворить просьбу защиты.
"Я прошу удовлетворить просьбу моих адвокатов и изменить мне меру пресечения с ограничения моей свободы на личное обязательство", - сказал он на заседании.
Вместе с тем, прокуроры выступили против удовлетворения ходатайства адвокатов о смене меры пресечения на личное обязательство и призвали суд продлить Вышинскому меру пресечения в виде ареста.
Выслушав позиции сторон, судьи удалились в комнату совещаний для принятия решения.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение украинского суда "позором".
"Стыд и позор. Вот и все европейские ценности", - написала она на своей странице в "Фейсбуке".
В свою очередь уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала решение суда "чисто политическим".
"Это решение было предсказуемым. Считаю его чисто политическим, а не юридическим", - сказала Москалькова "Интерфаксу" в пятницу.
Она заявила, что продолжает "делать всё возможное, чтобы журналист смог выйти на свободу"
Подольский районный суд Киева с 4 апреля рассматривает по существу уголовное производство по обвинению руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского в госизмене.
Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по части 1 статьи 111 (госизмена) Уголовного кодекса Украины, перевезли в Херсон где 17 мая Херсонский горсуд избрал ему меру пресечения в виде ареста до 13 июля. Херсонский суд уже несколько раз продлевал Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.
В России дело Вышинского считают политическим и требуют немедленного освобождения журналиста. Во время "прямой линии" 7 июня 2018 года президент России Владимир Путин сказал, что Вышинский арестован за профессиональную деятельность и Россия будет добиваться его освобождения, "в том числе и под давлением международных организаций".
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