Сотня детей из Иркутской области проведут месяц в оздоровительных лагерях Тульской области

22.07.19 17:38

© РИА Новости. Александр Кряжев

22 июля. Interfax-Russia.ru - Оздоровительные летние лагеря Тульской области примут 100 детей из Иркутской области, пострадавшей от сильного наводнения, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Наша область одна из первых предложила помощь в восстановлении объектов инфраструктуры. Также мы выразили готовность принять у себя на летние каникулы 100 детей из пострадавших районов", - приводит пресс-служба слова губернатора Алексея Дюмина.

Заместитель председателя правительства региона Ольга Гремякова сообщила, что с 1 по 26 августа Тульскую область посетят 100 школьников в возрасте от 8 до 15 лет и 8 сопровождающих. Все расходы по размещению детей будут профинансированы из резервного фонда правительства региона.

"Каждый день для детей будут организованы мастер-классы, спортивные мероприятия, в том числе сдача норм ГТО, концертная и игровая программа. К этой работе также предполагается подключить волонтеров, а в рамках военно-патриотического воспитания - 106-ю гвардейскую воздушно-десантную Тульскую дивизию", - сказала Гремякова.

Губернатор поручил организовать экскурсии по достопримечательностям Тульской области.

"Дети должны чувствовать себя здесь как дома, комфортно и безопасно. Мы должны все для этого сделать", - подчеркнул Дюмин.

По уточненным данным МЧС, паводок в Иркутской области, начавшийся с конца июня, затронул 10 муниципальных образований. Произошло подтопление 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживают 42,76 тыс. человек, в том числе 10,45 тыс. детей. В результате стихии погибли 25 человек, семь человек считаются пропавшими.