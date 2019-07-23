Кубанский мальчик, которого посадили на цепь, получает помощь в реабилитационном центре

23.07.19 17:38

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

23 июля. Interfax-Russia.ru - Мальчика из Белореченского района Краснодарского края, которого отец держал на цепи, поместили в реабилитационный центр, где с ним работают психологи, сообщила во вторник уполномоченная по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева.

"На основании заявления мамы мальчик помещен в реабилитационный центр, где с ним продолжают работать психологи и иные специалисты, оказывать необходимую помощь в выстраивании детско-родительских отношений с мамой. Ребенок контактен, адаптировался в детском коллективе", - говорится в заявлении Ковалевой, размещенном на ее интернет-сайте.

По данным следственных органов, 46-летний житель села Великовечное 18 июля отвел своего 10-летнего сына в сарай, где обмотал вокруг шеи ребенка металлическую цепь и прикрепил ее замком к деревянной ножке стеллажа. Мальчику удалось выбраться, и вечером того же дня он обратился за помощью в местный магазин.

Региональным уполномоченным по правам ребенка установлено, что с 2011 года родители мальчика находятся в разводе. В 2016 году судом принято решение об определении места жительства мальчика с отцом. Семья не состоит на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений как неблагополучная.

"Оперативно были приняты меры по установлению места жительства мамы ребенка и информированию ее о случившемся", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в отношении отца мальчика возбуждено уголовное дело, он подозревается в незаконном лишении свободы малолетнего (п."д" ч.2 ст.127 УК РФ).