Более 30 перехватывающих парковок обустроят возле станций первых двух МЦД

29.07.19 09:39

© РИА Новости. Максим Блинов

29 июля. Interfax-Russia.ru - Более 30 перехватывающих парковок будут организованы возле станций первых двух Московских центральных диаметров, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в департаменте транспорта Москвы.

"Возле остановочных пунктов МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" в границах Москвы будут обустроены более 30 перехватывающих парковок, где можно будет временно оставить более 4,6 тысяч автомобилей. Парковки, например, появятся около станций Фили, Волоколамская, Бутово и Москворечье",- рассказали в департаменте.

По словам собеседника агентства, среди станций МЦД-1 будут обустроены парковки у остановочных пунктов Кунцево, Фили, Тимирязевская, Дегунино, Бескудниково, Лианозово и др., на МЦД-2 парковки появятся у станций Волоколамская, Трикотажная, Гражданская, Калитники, Люблино, Депо, Перерва, Москворечье, Бутово и др.

"Это как уже существующие парковки, которые будут отремонтированы и благоустроены, так и новые, которые появятся специально к запуску МЦД. Кроме того, будут оборудованы специальные стоянки для такси, а также отстойно-разворотные площадки рядом со станциями Бескудниково и Бутово", - отметили в департаменте.

Запуск первых диаметров запланирован на ноябрь 2019 года. МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" - это 132 км пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.