Иркутск ставит дополнительные дамбы из-за подъема воды в реке Иркут

29.07.19 14:13

© РИА Новости. Виталий Аньков

29 июля. Interfax-Russia.ru - Коммунальные службы устанавливают дополнительные дамбы в Свердловском и Ленинском районах Иркутска из-за подъема уровня воды в реке Иркут, сообщает мэрия города со ссылкой на главу Иркутска Дмитрия Бердникова.

"Дамба, которая была сооружена месяц назад на улице Пляжной, сегодня показала свою эффективность. Сейчас она сдерживает воду в Иркуте. Однако есть необходимость поднять ее еще на метр. Эти работы будут выполнены в течение нескольких часов. Кроме того, дополнительно сегодня будет отсыпана дамба на улице Олонской. На улицу будет завезено два КАМАЗа щебня для отсыпки размытой дороги", - сказал мэр.

В ходе объезда территорий, попадающих в зону подтопления, мэр Иркутска дал распоряжение укрепить и поднять дамбу в районе улицы Иркута Набережная как со стороны Иркута, так и со стороны реки Каи, которая на этом участке впадает в Иркут.

На 16:00 по местному времени (11:00 мск) уровень воды в Иркуте составлял 294 см при критическом значении 320 см. В реке Ушаковке зафиксирован рост на 43 см, сейчас уровень воды находится на отметке 193 см при критической 250 см.