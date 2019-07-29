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29.07.19 14:13
Иркутск ставит дополнительные дамбы из-за подъема воды в реке Иркут
"Дамба, которая была сооружена месяц назад на улице Пляжной, сегодня показала свою эффективность. Сейчас она сдерживает воду в Иркуте. Однако есть необходимость поднять ее еще на метр. Эти работы будут выполнены в течение нескольких часов. Кроме того, дополнительно сегодня будет отсыпана дамба на улице Олонской. На улицу будет завезено два КАМАЗа щебня для отсыпки размытой дороги", - сказал мэр.
В ходе объезда территорий, попадающих в зону подтопления, мэр Иркутска дал распоряжение укрепить и поднять дамбу в районе улицы Иркута Набережная как со стороны Иркута, так и со стороны реки Каи, которая на этом участке впадает в Иркут.
На 16:00 по местному времени (11:00 мск) уровень воды в Иркуте составлял 294 см при критическом значении 320 см. В реке Ушаковке зафиксирован рост на 43 см, сейчас уровень воды находится на отметке 193 см при критической 250 см.
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