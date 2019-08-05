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05.08.19 10:36

Путин обязал работодателей до конца 2021г сообщить в ПФР данные о стаже крымчан

© РИА Новости. Илья Питалев
5 августа. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин в пятницу подписал закон, устанавливающий, что работодатели Крыма и Севастополя должны предоставить сведения о трудовом стаже сотрудников, полученном до их регистрации в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС), в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) до конца 2021 года.

Соответствующий документ принят Государственной Думой 24 июля 2019 года и одобрен Советом Федерации 26 июля 2019 года.

Согласно документу, "страхователи (работодатели), осуществляющие свою деятельность на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, обязаны не позднее 31 декабря 2021 года представить в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения обо всех включаемых в страховой (трудовой) стаж периодах работы и (или) иной деятельности в отношении всех работающих у них граждан, указанных в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, до регистрации указанных граждан в системе обязательного пенсионного страхования в соответствии с законодательством Российской Федерации".

Также согласно закону, граждане, самостоятельно обеспечивающие себя работой, должны представить в ПФР сведения о включаемых в трудовой стаж периодах работы или иной деятельности.

"Принятие предлагаемых изменений позволит гражданам Российской Федерации, проживающим в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе, реализовать права на получение государственных услуг, предоставляемых Пенсионным фондом Российской Федерации, в полном объеме", - отмечается в пояснительной записке.

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