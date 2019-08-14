Удмуртия к 2025г намерена увеличить объем экспорта почти в 1,5 раза

14.08.19 08:46

© РИА Новости. Владимир Федоренко

14 августа. Interfax-Russia.ru - Объем несырьевого неэнергетического экспорта Удмуртии в 2024 году должен составить $550 млн, следует из материалов презентации в ходе встречи представителей Российского экспортного центра с бизнес-сообществом республики во вторник.

В материалах говорится, что по итогам 2018 года эта цифра составляла $377,16 млн. Таким образом, за 6 лет объем несырьевого неэнергетического экспорта Удмуртии должен увеличиться почти в 1,5 раза.

Как сообщила в своем выступлении руководитель Центра поддержки экспорта Удмуртии Валерия Антоненко, рост планируется в первую очередь за счет металлообрабатывающей промышленности и деревообработки, проектов корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК), малого и среднего бизнеса.

В материалах к ее выступлению сообщается, что экспорт черных металлов и изделий из них должен увеличиться в 1,6 раза - с $54 млн в 2018 году до $86 млн в 2024 году, древесины и целлюлозно-бумажных изделий - в 2,4 раза, с $25,28 млн до $61 млн, механического оборудования и техники - в 2,4 раза, с $24,3 млн до $57,2 млн, автотехники - на 28,5%, с $38,12 млн до $49 млн, продукции химической промышленности - в 1,6 раза, с $24,72 млн до $40,07 млн.

"На сегодня порядка 3% в структуре экспорта республики составляет экспорт услуг. Из них большую часть составляет экспорт IT-услуг, и мы продолжим развиваться в этом направлении. (. . .) Также предполагаем, что будем поддерживать направление франшизы", - отметила Антоненко.

Она добавила, что еще одним видом экспорта, которому планируется уделять особое внимание, должен стать экспорт образовательных услуг. Согласно презентации, их объем должен вырасти в 3,5 раза - с $2,26 млн до $8 млн.

По ее словам, точками роста для экспорта также являются аэропорт Ижевска и порты Удмуртии. "У нас в республике находятся самые северные порты класса "река-море" на территории европейской части России - в Камбарке и Сарапуле, и мы отдельное внимание будем сейчас уделять развитию этого направления именно в городе Сарапул, где есть центр логистический, объединяющий в себе и железнодорожные пути, и "река-море" - непосредственно возможность отправлять грузы по реке", - сказала Антоненко.

В материалах к ее выступлению отмечается, что потенциальный объем грузооборота порта в Сарапуле составляет 5 млн тонн в год.

"Мы также видим в статистике: (. . .) порядка 10% экспортеров у нас работают с посредниками и отправляют свои грузы через трейдеров. (. . .) Готовы с такими экспортерами выходить на прямые поставки, тем самым контролируя в лучшей степени их рынки и выстраивая системный экспорт на предприятиях", - отметила руководитель Центра поддержки экспорта Удмуртии.