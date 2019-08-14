Полицейский в Астрахани отправился на 1,5 года в колонию за пытки задержанного электрошокером

14.08.19 11:36

© РИА Новости. Евгений Биятов

14 августа. Interfax-Russia.ru - Кировский районный суд Астрахани признал бывшего оперуполномоченного Центра по противодействию экстремизму УМВД РФ по региону виновным в превышении полномочий с применением насилия, сообщает следственное управление СКР по области в среду.

"25 февраля 2019 года оперуполномоченные полиции якобы для розыскных мероприятий прибыли в один из торговых павильонов рынка "Славянка", где работал местный предприниматель. Полицейские незаконно применили к нему насилие, надели на него наручники и против его воли посадили в автомобиль", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бизнесмена привезли в отдел полиции, где его пытали электрошокером.

Кировский районный суд Астрахани вынес приговор одному из оперуполномоченных, превысивших полномочия (п.п. "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Подсудимому назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении его соучастника выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.