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14.08.19 11:36
Полицейский в Астрахани отправился на 1,5 года в колонию за пытки задержанного электрошокером
"25 февраля 2019 года оперуполномоченные полиции якобы для розыскных мероприятий прибыли в один из торговых павильонов рынка "Славянка", где работал местный предприниматель. Полицейские незаконно применили к нему насилие, надели на него наручники и против его воли посадили в автомобиль", - говорится в сообщении.
Отмечается, что бизнесмена привезли в отдел полиции, где его пытали электрошокером.
Кировский районный суд Астрахани вынес приговор одному из оперуполномоченных, превысивших полномочия (п.п. "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Подсудимому назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Уголовное дело в отношении его соучастника выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.
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