Замгубернатора Ростовской области по ЖКХ останется под домашним арестом до 19 октября

16.08.19 10:44

© РИА Новости. Игорь Зарембо

16 августа. Interfax-Russia.ru - Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил на два месяца срок домашнего ареста обвиняемому в превышении полномочий заместителю губернатора Ростовской области по ЖКХ, строительству и архитектуре Сергею Сидашу, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе суда.

"Срок домашнего ареста продлен на 1 месяц и 29 суток, по 19 октября включительно", - сказал собеседник агентства.

Сидаш был задержан в Ростове-на-Дону в рамках расследования дела бывшего министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николая Безуглова. Изначально Сидаш был арестован, впоследствии Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлял ему арест до 20 августа по уголовному делу о превышении должностных полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ).

Позже Ростовский областной суд изменил меру пресечения на домашний арест.

Дело против Безуглова было возбуждено в конце марта по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление полномочиями), он арестован. Вместе с ним по делу проходит директор одной из компаний, которая занималась строительством подходов к стадиону. Фигуранты подозреваются в замене крупнозернистого песка на мелкий, разница в стоимости превысила 220 млн рублей, которую они присвоили.

Безуглов ушел в отставку с поста министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области по собственному желанию в начале мая 2018 года. Он занимал эту должность с декабря 2014 года.

Сидаш с 2010 по 2015 год занимал должность министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, после чего в течение года работал советником губернатора. С 2016 года Сидаш является заместителем главы региона.