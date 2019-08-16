|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
16.08.19 11:11
Экспертиза по "делу "Седьмой студии" подтвердила, что "никто ничего не украл"
"Экспертом установлено, что что необходимая сумма затрат для проекта "Платформа" в соответствие с рынком составила 260 млн рублей, что почти на 40 млн больше, чем было выделено на проект - порядка 216,5 млн рублей", - сказал Харитонов журналистам в пятницу.
"Это означает что деньги, выделенные на проект, были потрачены максимально рационально и на них было сделано проектов больше, чем было возможно, и что никто ничего не украл", - добавил адвокат.
По его словам, защита еще не ознакомилась с полным текстом заключения экспертов, однако в целом удовлетворена их выводами.
"Мы очень довольны. Будем продолжать работать", - заявила, в свою очередь, адвокат Ирина Поверинова, защищающая директора Российского академического молодежного театра (РАМТ), экс-руководителя департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Софью Апфельбаум.
"Комиссионная комплексная финансово-экономическая, оценочная, искусствоведческая экспертиза" по "делу "Седьмой студии" была назначена Мещанским судом Москвы 15 апреля.
Экспертам была поставлена задача выяснить, в каком объеме автономная некоммерческая организация (АНО) "Седьмая студия" в 2011-2014 годах получала денежные средства из Минкультуры и в каком из иных источников; какова общая сумма всех расходов АНО за указанный период; осуществлялись ли "Седьмой студией" расходы, не связанные с реализацией проекта "Платформа"; в каком размере АНО перечисляла денежные средства на счета фирм, которые, занимались обналичиванием; каков был объем затрат для реализации каждого конкретного мероприятия.
С инициативой о назначении экспертизы "для установления обстоятельств, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью АНО "Седьмая студия" выступила рассматривающая дело судья Ирина Аккуратурова после изучения финансовой экспертизы, проведенной на следствии и представленной прокурорами в суде.
На заседании в пятницу судья сообщила, что дело вернулось в суд, и огласила заключение экспертов. После этого защита попросила дать время для ознакомления с выводами комиссии. В результате суд предоставил сторонам неделю и отложил слушания на 23 августа в 14:00.
Фигурантам "дела "Седьмой студии", вменяется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах АНО на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Расследование "основного" дела в 2018 году было завершено - с октября оно находится на рассмотрении Мещанского суда Москвы. На скамье подсудимых четыре человека: Кирилл Серебренников, Софья Аппельбаум, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а также бывший генеральный директор АНО и экс-директор ярославского театра им. Волкова Юрий Итин.
Подсудимые отрицают свою вину. Согласно позиции защиты, все денежные средства, выделенные "Седьмой студии" из бюджета, в том числе обналиченные, тратились на нужды "Платформы", а возможный ущерб по делу был ошибочно установлен следствием только исходя из суммы обналиченного в период работы АНО госфинансирования.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
Interfax-Russia.ru - Ректоры МГИМО, ВШЭ и МФТИ рассказали о росте проходного балла по ЕГЭ, интересе иностранцев к российским вузам и внимании абитуриентов к техническим специальностям.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket