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16.08.19 11:11

Экспертиза по "делу "Седьмой студии" подтвердила, что "никто ничего не украл"

© РИА Новости. Алексей Куденко
16 августа. Interfax-Russia.ru - Защита художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова удовлетворена заключением новой финансово-экономической экспертизы по так называемому делу "Седьмой студии", заявил адвокат режиссера Дмитрий Харитонов.

"Экспертом установлено, что что необходимая сумма затрат для проекта "Платформа" в соответствие с рынком составила 260 млн рублей, что почти на 40 млн больше, чем было выделено на проект - порядка 216,5 млн рублей", - сказал Харитонов журналистам в пятницу.

"Это означает что деньги, выделенные на проект, были потрачены максимально рационально и на них было сделано проектов больше, чем было возможно, и что никто ничего не украл", - добавил адвокат.

По его словам, защита еще не ознакомилась с полным текстом заключения экспертов, однако в целом удовлетворена их выводами.

"Мы очень довольны. Будем продолжать работать", - заявила, в свою очередь, адвокат Ирина Поверинова, защищающая директора Российского академического молодежного театра (РАМТ), экс-руководителя департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Софью Апфельбаум.

"Комиссионная комплексная финансово-экономическая, оценочная, искусствоведческая экспертиза" по "делу "Седьмой студии" была назначена Мещанским судом Москвы 15 апреля.

Экспертам была поставлена задача выяснить, в каком объеме автономная некоммерческая организация (АНО) "Седьмая студия" в 2011-2014 годах получала денежные средства из Минкультуры и в каком из иных источников; какова общая сумма всех расходов АНО за указанный период; осуществлялись ли "Седьмой студией" расходы, не связанные с реализацией проекта "Платформа"; в каком размере АНО перечисляла денежные средства на счета фирм, которые, занимались обналичиванием; каков был объем затрат для реализации каждого конкретного мероприятия.

С инициативой о назначении экспертизы "для установления обстоятельств, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью АНО "Седьмая студия" выступила рассматривающая дело судья Ирина Аккуратурова после изучения финансовой экспертизы, проведенной на следствии и представленной прокурорами в суде.

На заседании в пятницу судья сообщила, что дело вернулось в суд, и огласила заключение экспертов. После этого защита попросила дать время для ознакомления с выводами комиссии. В результате суд предоставил сторонам неделю и отложил слушания на 23 августа в 14:00.

Фигурантам "дела "Седьмой студии", вменяется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах АНО на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Расследование "основного" дела в 2018 году было завершено - с октября оно находится на рассмотрении Мещанского суда Москвы. На скамье подсудимых четыре человека: Кирилл Серебренников, Софья Аппельбаум, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а также бывший генеральный директор АНО и экс-директор ярославского театра им. Волкова Юрий Итин.

Подсудимые отрицают свою вину. Согласно позиции защиты, все денежные средства, выделенные "Седьмой студии" из бюджета, в том числе обналиченные, тратились на нужды "Платформы", а возможный ущерб по делу был ошибочно установлен следствием только исходя из суммы обналиченного в период работы АНО госфинансирования.

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