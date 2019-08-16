Подводники Черноморского флота отрабатывают выход из торпедного аппарата

16.08.19 12:27

© РИА Новости. Илья Питалев

16 августа. Interfax-Russia.ru - Экипаж дизель-электрической подводной лодки "Ростов-на-Дону" Черноморского флота (ЧФ) России проводит тренировки по выходу из торпедного аппарата на учебно-тренировочном комплексе подводников, сообщила пресс-служба ЧФ в пятницу.

Эвакуация через торпедный аппарат является основным способом спасения из лежащей на грунте субмарины и требует не только хорошей физической формы, но и соответствующего уровня психологической подготовки.

"Подводники выполняют нормативы по одеванию спасательного снаряжения и отработке выхода из торпедного аппарата с использованием индивидуального дыхательного аппарата", - говорится в пресс-релизе.

"На втором этапе сдачи нормативов в бассейне учебно-тренировочного комплекса военнослужащие провели тренировку по экипировке в спасательный костюм и посадке в надувной спасательный плот ПСН-10", - сообщил штаб флота.

Комплекс учебных мероприятий является обязательным элементом курса боевой подготовки для экипажей подлодок в ходе подготовки к выходу в море.