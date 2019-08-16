Роспотребнадзор ограничил купание на 11 пляжах Крыма

16.08.19 16:38

© РИА Новости. Константин Михальчевский

16 августа. Interfax-Russia.ru - Морская вода на 11 пляжах крымских курортов не соответствует санитарным нормам, сообщила в пятницу пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"По фактам выявленных нестандартных проб морской воды вынесены постановления о временном ограничении купания по семи рекреационным зонам (Алушта, Феодосия, Бахчисарайский район). По состоянию на 16 августа постановления о временном ограничении купания действуют на четырех зонах (Алушта, Севастополь)", - уточняется в сообщении на сайте ведомства.

Всего к середине августа специалисты исследовали на микробиологические показатели 5,6 тыс. проб морской воды, из них 2,3% не отвечали требованиям безопасности по микробиологическим показателям.

Как сообщалось, в этом курортом сезоне на территории Крыма открыты 455 пляжей, в Севастополе - 36.