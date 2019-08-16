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16.08.19 16:38
Роспотребнадзор ограничил купание на 11 пляжах Крыма
"По фактам выявленных нестандартных проб морской воды вынесены постановления о временном ограничении купания по семи рекреационным зонам (Алушта, Феодосия, Бахчисарайский район). По состоянию на 16 августа постановления о временном ограничении купания действуют на четырех зонах (Алушта, Севастополь)", - уточняется в сообщении на сайте ведомства.
Всего к середине августа специалисты исследовали на микробиологические показатели 5,6 тыс. проб морской воды, из них 2,3% не отвечали требованиям безопасности по микробиологическим показателям.
Как сообщалось, в этом курортом сезоне на территории Крыма открыты 455 пляжей, в Севастополе - 36.
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