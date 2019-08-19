В Калужской области появится аналог подмосковного парка "Патриот"

19.08.19 11:29

Фото "Интерфакса"

19 августа. Interfax-Russia.ru - Монумент "Самолет Ан-12" был торжественного открыт в рамках празднования Дня воздушного флота России перед аэродромом авиационного полка Росгвардии в городе Ермолино Боровского района Калужской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выступая перед гостями, заместитель губернатора Калужской области Василий Быкадоров отметил, что в перспективе в Боровском районе рядом с этим монументом появится и другая авиационная техника, прославляющая мощь российской авиации, а в будущем будет создан целый парк авиатехники, концепция которого будет созвучна идее парка подмосковного "Патриот".

"Это будет место военно-патриотического воспитания молодежи, где старшее поколение будет передавать свой опыт", - пояснил заместитель губернатора.

Кроме того, по его словам, жители и гости города смогут здесь сфотографироваться на память, а для военнослужащих и ветеранов достопримечательность станет местом встречи с боевыми товарищами.

"Справедливо, что открытие монумента именно Ан-12 приурочено ко Дню Воздушного Флота России. Этот самолет активно применялся в военных целях, в чрезвычайных ситуациях, для переброски военной техники и личного состава, а также для пассажирских и грузовых перевозок, поиска и спасения космических объектов. Он стал локомотивом развития ВВС СССР", - сказал присутствовавший на церемонии заместитель начальника главного управления авиации Росгвардии, генерал-майор Дмитрий Костюнин.

В рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню Воздушного Флота России и открытию монумента, состоялось награждение наиболее отличившихся военнослужащих. Благодарности, грамоты и ценные подарки получили солдаты, сержанты и офицеры ермолинского авиационного полка. Для гостей же была подготовлена праздничная программа с показом авиационной техники, выступлениями авиамоделистов, детскими развлекательными аттракционами и праздничным концертом.