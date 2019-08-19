Ласточкино гнездо в Крыму закрыли на реконструкцию

19.08.19 16:45

© РИА Новости. Илья Питалев

19 августа. Interfax-Russia.ru - Администрация дворца-замка "Ласточкино гнездо", который является одним из символов Крыма, ограничила его посещение из-за работ по реконструкции, сообщил в понедельник агентству "Интерфакс-Юг" директор учреждения Юрий Щур.

"Замок закрыт для посещения на время реконструкции. При этом доступ на территорию свободен", - сказали в администрации.

Период, в течение которого замок будет закрыт для посетителей, не уточняется. Однако сообщалось, что работы на объекте культурного наследия федерального значения должны быть выполнены до конца сентября 2020 года.

Согласно данным на сайте госзакупок, противоаварийные работы, ремонт замка, его оборудование обойдутся в 79,5 млн рублей. Источником финансирования являются субсидии Крыму из бюджета страны в рамках реализации федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития полуострова. Контракт заключен с ООО "Дизайн" (Чувашия).

Как сообщалось, планируется отреставрировать цокольные части входной зоны и башни, башенные зубцы, исторические бетонные декоративные элементы фасада, ограждения террасы, декор флюгера, каминную трубу. Работы будут выполнены без изменения архитектурных особенностей здания.

Замок в готическом стиле построен в 1912 году на Аврориной скале. Свой вид дворец получил благодаря барону Штейнгелю. Он решил оставить в Крыму, где любил отдыхать, память о рыцарских замках средневековья.

Фасады дворца были частично изменены при реконструкции в 1968-1980 годах, когда заново отстроили шпили башни, сама башня стала выше.