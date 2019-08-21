Пятилетняя девочка, пропавшая три дня назад в Нижегородской области, найдена живой

21.08.19 23:43

© РИА Новости. Константин Чалабов

21 августа. Interfax-Russia.ru - Пропавшую в лесу в Нижегородской области пятилетнюю девочку обнаружили живой спустя трое суток поисков, сообщает СУ СК РФ по региону.

Пятилетняя девочка ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района 18 августа около 14 часов. СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения ребенка. В поисках девочки были задействованы сотрудники Следственного комитета, МВД, МЧС по региону, военнослужащие и волонтеры.

"В настоящее время девочка на автомашине СК доставлена в больницу. Она находится в истощенном состоянии, с ребенком работают врачи", - говорится в сообщении регионального СУСК.