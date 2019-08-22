В Ингушетии при нападении неизвестных на борцов с аптечной наркоманией пострадали 8 человек

22.08.19 12:57

© РИА Новости. Вадим Жернов

22 августа. Interfax-Russia.ru - Несколько мужчин получили различные травмы в результате ночной драки в Назрани (Ингушетия), сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в республиканском МВД в четверг.

"В результате конфликта телесные повреждения получили восемь местных жителей. Сейчас правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил агентству информированный источник, неизвестные устроили драку со стрельбой с волонтёрами добровольческой группы "антилирика06назрань" в парке Назрани.

"Группа неизвестных напала на волонтеров, которые попытались выследить очередного торговца запрещенными наркотическими препаратами, и открыла стрельбу из травматики", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что добровольческая группа "антилирика06назрань" в ингушской Назрани, созданная в минувшем году при поддержке местных властей, выявила и изъяла более 2 тыс. единиц запрещенных наркотических препаратов.

25 активистов работают в круглосуточном режиме. За три месяца было выявлено порядка 100 торговцев "белой смертью", изъято более 1 тыс. штук тропикамида, 800 блистеров препарата "Лирика", 30 спичечных коробков марихуаны, 200 г синтетического наркотика соль.

Группа по борьбе с аптечной наркоманией образована на базе молодёжного совета администрации Назрани.