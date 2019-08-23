Турпоток в Крым вырос с начала года на 12%

23.08.19 16:01

© РИА Новости. Виталий Тимкив

23 августа. Interfax-Russia.ru - Пять миллионов туристов отдохнули в Крыму с начала 2019 года - это примерно на 11-12% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

"Мы перевалили за пять миллионов (отдыхающих - ИФ)", - сказал Волченко на пресс-конференции в Коктебеле в пятницу.

По его информации, из общего числа туристов более 60% прибыли на полуостров на автомобилях и в автобусах по мосту через Керченский пролив, который связывает полуостров с материковой частью России.

Напомним, турпоток в Крым в прошлом году вырос на 26% по сравнению с 2017 годом - до 6,8 млн человек, регион побил свой постсоветский рекорд (в 2012-м он принял 6,1 млн курортников). Рост произошел из-за улучшения транспортной доступности полуострова: в апреле 2018-го открыт новый терминал симферопольского аэропорта, в мае - введена в эксплуатацию автодорожная часть Крымского моста.

В 2019 году крымские власти ждут 7-7,5 млн туристов.