Президент предложил кандидатуры на пост главы Ингушетии

26.08.19 15:18

© РИА Новости. Григорий Сысоев

26 августа. Interfax-Russia.ru - Президентом России Владимиром Путиным внесены на рассмотрение депутатов Народного Собрания Ингушетии кандидатуры на должность главы региона, сообщается на официальном сайте республиканского парламента.

"Внесены следующие кандидатуры: депутата Городского совета муниципального образования "Городской округ город Назрань" Евлоева Урусхана Хасановича; старшего территориального специалиста публичного акционерного общества "Вымпел-Коммуникации" Магомеда Алихановича Зурабова и врио Главы РИ Махмуд-Али Макшариповича Калиматова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно региональному законодательству главу Ингушетии выбирают депутаты республиканского парламента из числа кандидатур, внесенных главой государства по представлению партий, представленных в Госдуме, а также заксобраниях соответствующих регионов. Каждая партия имеет право внести не более трех кандидатур.

Выборы главы республики по решению Народного собрания Ингушетии состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.

26 июня президент РФ Владимир Путин после встречи с Юнус-Беком Евкуровым, подавшим в отставку с поста главы Ингушетии, назначил временно исполняющим обязанности главы республики Махмуд-Али Калиматова.