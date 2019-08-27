Собянин повысил минимальную пенсию в Москве с 1 сентября до 19,5 тыс. рублей в месяц

27.08.19 16:13

© РИА Новости. Максим Блинов

27 августа. Interfax-Russia.ru - Минимальная пенсия у неработающих москвичей с учетом городской надбавки будет повышена на 2 тыс. рублей в месяц до 19,5 тыс. рублей уже с 1 сентября.

Соответствующее постановление принято на заседании президиума правительства Москвы во вторник и подписано мэром Сергеем Собяниным.

"С сентября повышаем городской стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров до 19,5 тысяч рублей. Доплаты к пенсиям получат 1,6 млн московских пенсионеров, причем 44 тыс. из них - впервые", - написал Собянин на своей странице в Twitter.

Он уточнил, что перерасчет выплат пройдет по обычному графику в первой декаде сентября.

С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве увеличился на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре прошлого года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный до 17,5 тыс. рублей минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.

Согласно законодательству РФ, пенсия не может быть меньше величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе. Если доходы гражданина не дотягивают до величины прожиточного минимума пенсионера, ему полагается социальная доплата.

Федеральная доплата устанавливается пенсионеру, если его общий доход не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в данном регионе, и при этом не превышает величину прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ. Региональная доплата устанавливается, если величина прожиточного минимума пенсионера в регионе выше федеральной, при этом его общий доход не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе.