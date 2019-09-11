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11.09.19 08:38

Краснодарский край за 8 месяцев снизил объем госдолга почти на 30 млрд рублей

© РИА Новости. Владимир Трефилов
11 сентября. Interfax-Russia.ru - Объем государственного долга Краснодарского края за восемь месяцев текущего года снизился на 29,6 млрд рублей и на 1 сентября составил 110,6 млрд рублей, сообщил вице-губернатор региона Игорь Галась журналистам в Краснодаре во вторник.

По его словам, в прошлом году госдолг региона был сокращен на 9 млрд рублей и на 1 января 2019 года равнялся 140,2 млрд рублей. Долговая нагрузка на бюджет края снижена на 11,2% - до 66,6% от доходов.

"Еще четыре года назад долговая нагрузка региона составляла 99% от объемов собственных доходов. По итогам прошлого года этот показатель составлял 66,6%. По итогам этого года мы намерены снизить долговую нагрузку до отметки ниже 50% от доходов. Мы рассчитываем, что по итогам текущего года объем госдолга края составит чуть больше 100 млрд рублей", - подчеркнул он.

В материалах министерства финансов региона сообщается, что обязательства по кредитам кредитных организаций в структуре долга составляют 22,6%, или 25 млрд рублей. Процентные ставки по действующим кредитам - от 7,776% до 8,499% годовых.

"Мы намерены в среднесрочной перспективе привлекать банковские кредиты для финансирования инфраструктурных проектов. К примеру, в следующем году планируется дефицит бюджета в 7 млрд рублей, и покрыть его планируется за счет заемных средств. В итоге объем государственного долга в среднесрочной перспективе в абсолютной сумме будет прирастать, но учитывая то, что мы планируем более интенсивный прирост собственных доходов, долговая нагрузка будет держаться в диапазоне 45-50% (от доходов - ИФ)", - подчеркнул он.

Согласно последним изменениям, доходы бюджета региона на 2019 год сформированы в объеме 257,533 млрд рублей, расходы - 264,798 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 7,265 млрд рублей, или 2,7% от расходов.

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