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11.09.19 11:05
Экс-сотрудник ульяновского банка осужден на 5 лет колонии за хищение более 26 млн рублей
Прокуратура региона сообщает в среду, что экономист вводил в базу данных недостоверную информацию для увеличения лимита на своем личном счете, а также счете своего подельника. В результате банку был причинен ущерб в размере более 26 млн рублей.
Экс-сотрудник кредитного учреждения был объявлен в розыск, его задержали в конце мая.
Суд квалифицировал его действия по ч.1 и ч.4 ст.159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное группой по предварительному сговору, в особо крупном размере) и приговорил к пяти годам и трем месяцам колонии общего режима со штрафом в 250 тыс. рублей.
Также с подсудимого будет взыскан ущерб банку.
Как сообщалось, в марте подельник экономиста был осужден к аналогичному наказанию - пяти годам колонии и штрафу в 300 тыс. рублей. Областная прокуратура отмечала, что на полученные деньги он приобрел шесть дорогостоящих машин, золотые слитки и ювелирные украшения.
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