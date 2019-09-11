Республиканский избирком подтвердил победу Хасикова на выборах главы Калмыкии

11.09.19 14:03

© РИА Новости. Сергей Гунеев

11 сентября. Interfax-Russia.ru - Избирательная комиссия Калмыкии на заседании в среду официально утвердила результаты голосования на выборах главы республики, победителем признан Бату Хасиков, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" глава республиканского избиркома Александр Дикалов.

"Выборы главы республики признаны состоявшимися. Победителем признан Бату Хасиков. Нарушений, которые могли бы повлиять на исход выборов, не было. В день выборов поступили две жалобы, которые после проверки не подтвердились", - сказал Дикалов.

Также зафиксированы итоги выборов в городское собрание Элисты, где представители "Единой России" получили 47,24%, "Справедливой России" - 17,7%, КПРФ - 16,57%, ЛДПР - 6,83, Коммунистическая партия социальной справедливости - 5,57%.

Как сообщалось, временно исполняющий обязанности главы Республики Калмыкия Хасиков, выдвинутый "Единой Россией", уверенно победил на выборах руководителя региона, набрав 82,57% голосов. Явка составил 55,14%.

Экс-глава Калмыкии Алексей Орлов заявил об уходе с должности 21 марта 2019 года. В тот же день президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Калмыкии Бату Хасикова.