Замглавкома ВМФ и депутат Госдумы отказались от мандатов в парламенте Севастополя

11.09.19 16:27

© РИА Новости. Виталий Аньков

11 сентября. Interfax-Russia.ru - Избирательная комиссия Севастополя на заседании в среду удовлетворила заявления замглавнокомандующего ВМФ России Александра Витко и депутата Госдумы Дмитрия Саблина, возглавлявших список регионального отделения "Единой России" на выборах в парламент Севастополя, об отказе от мандатов.

"Заявления зарегистрированы комиссией. И один, и второй отказываются от мандатов депутатов Законодательного собрания Севастополя, наверно, по вполне понятным обстоятельствам", - сообщил на заседании председатель городского избиркома Сергей Даниленко.

Он уточнил, что их места займут следующие по партийному списку кандидаты в депутаты - Антон Пархоменко и Вячеслав Камзолов.

Выборы в Заксобрание Севастополя признаны состоявшимися, а их результаты - действительными. Жалоб и заявлений о нарушениях в избирком не поступало.

В Севастополе в воскресенье прошли выборы Законодательного собрания второго созыва. Городской парламент состоит из 24 депутатов: 16 из них избираются по партийным спискам, восемь - по одномандатным округам.

По результатам, оглашенным после обработки всех протоколов участковых избирательных комиссий, по единому округу "Единая Россия" получит восемь мандатов, КПРФ и ЛДПР - по три, "Справедливая Россия" и "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" - по одному.

По одномандатным округам в парламент проходят шесть кандидатов от "Единой России", один самовыдвиженец, являющийся членом этой же партии, и представитель партии "Зеленые".

Явка составила 29,12% - это в 1,7 раза меньше, чем на голосовании за кандидатов в депутаты пять лет назад (48,57%).

Предыдущий депутатский корпус был избран через полгода после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. В созыве были представлены две партии: "Единая Россия" и ЛДПР.