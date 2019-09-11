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11.09.19 16:27
Замглавкома ВМФ и депутат Госдумы отказались от мандатов в парламенте Севастополя
"Заявления зарегистрированы комиссией. И один, и второй отказываются от мандатов депутатов Законодательного собрания Севастополя, наверно, по вполне понятным обстоятельствам", - сообщил на заседании председатель городского избиркома Сергей Даниленко.
Он уточнил, что их места займут следующие по партийному списку кандидаты в депутаты - Антон Пархоменко и Вячеслав Камзолов.
Выборы в Заксобрание Севастополя признаны состоявшимися, а их результаты - действительными. Жалоб и заявлений о нарушениях в избирком не поступало.
В Севастополе в воскресенье прошли выборы Законодательного собрания второго созыва. Городской парламент состоит из 24 депутатов: 16 из них избираются по партийным спискам, восемь - по одномандатным округам.
По результатам, оглашенным после обработки всех протоколов участковых избирательных комиссий, по единому округу "Единая Россия" получит восемь мандатов, КПРФ и ЛДПР - по три, "Справедливая Россия" и "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" - по одному.
По одномандатным округам в парламент проходят шесть кандидатов от "Единой России", один самовыдвиженец, являющийся членом этой же партии, и представитель партии "Зеленые".
Явка составила 29,12% - это в 1,7 раза меньше, чем на голосовании за кандидатов в депутаты пять лет назад (48,57%).
Предыдущий депутатский корпус был избран через полгода после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. В созыве были представлены две партии: "Единая Россия" и ЛДПР.
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