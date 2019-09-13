ДОМ.РФ поможет достроить 30 домов обманутых дольщиков в Саратовской области

13.09.19 08:07

© РИА Новости. Алексей Куденко

13 сентября. Interfax-Russia.ru - В ближайшие три года в Саратовской области при участии АО "ДОМ.РФ" будут достроены 30 домов для обманутых дольщиков, сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на совещании в Саратове.

Он отметил, что 30 домов общей площадью 355,5 тыс. кв.м на 3945 семей будут достроены на условиях софинансирования: 89% средств будет выделено из федерального бюджета, 11% - из регионального.

Володин уточнил, что в общей сложности на достройку проблемных домов потребуется более 10 млрд рублей.

"В Госдуме эта проблема решается. Сейчас мы вышли на те возможности и те решения, которые помогут в ближайшие три года сказать, что у нас нет обманутых дольщиков", - сказал председатель Госдумы.

В свою очередь губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье", что процедура достройки домов предполагает создание регионального фонда.

"В силу того, что регион занимался этой проблемой раньше, мы относимся к пяти субъектам РФ, которые буквально с завтрашнего дня готовы приступить к решению этого вопроса, технологично подошли к тому, чтобы использовать возможности ДОМ.РФ", - сказал Радаев.

Губернатор напомнил, что на данный момент в перечень "проблемных" включены 46 домов в регионе.

В 2017-2018 годах были достроены 20 домов. В 2019 планируют ввести в эксплуатацию еще 10, сказал Радаев.

"30 домов поможет достроить ДОМ.РФ. Оставшиеся 16 будут достроены в рамках инвестиционных проектов в Саратовской области", - резюмировал губернатор.