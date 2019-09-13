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13.09.19 08:16

Массированный ракетный удар отражен на российско-сербских учениях "Славянский щит-2019" в Астраханской области

Фото Минобороны РФ
13 сентября. Interfax-Russia.ru - На полигоне Ашулук совместный российско-сербский боевой расчёт ПВО успешно отразил массированный ракетно-авиационный удар в рамках учений "Славянский щит-2019", сообщает в пятницу Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск ВКС России и ПВО Военно-Воздушных сил и противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Сербия в ходе совместных учений 7 раз приводились в боевую готовность по обнаружению и сопровождению воздушных целей", - отмечается в сообщении военных.

Всего в рамках выполнения задач по прикрытию позиционных районов и отражению массированных ракетно-авиационных ударов, как уточняется в релизе, было обнаружено более 50 воздушных целей, классифицируемых как самолеты условного противника.

"На командных пунктах радиотехнических подразделений офицеры штурманской службы отработали наведение экипажей российских истребителей Су-27 на воздушные цели. По самолетам-нарушителям были применены электронные пуски зенитных ракет и управляемого ракетного авиационного вооружения", - пояснили в Минобороны РФ.

Расчеты радиолокационных комплексов и станций, привлекаемые к совместным российско-сербским учениям и развернутые на ракетоопасных направлениях, продолжают нести круглосуточное боевое дежурство по ПВО, говорится в сообщении.

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