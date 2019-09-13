Росимущество закупило для Крымской желдороги более 160 вагонов и 10 локомотивов - Минтранс

13.09.19 08:29

© РИА Новости. Илья Питалев

13 сентября. Interfax-Russia.ru - В преддверии открытия движения поездов по Крымскому мосту Росимущество закупило для ФГУП "Крымская железная дорога" (Симферополь) более 160 пассажирских вагонов и 10 локомотивов, сообщило министерство транспорта РФ.

"12 сентября в Москве Российская Федерация в лице Росимущества приобрела 166 пассажирских вагонов дальнего следования и 10 локомотивов с целью наделения ими ФГУП "Крымская железная дорога", - говорится в сообщении.

Подвижной состав представляет собой вагоны постройки 2017-2018 годов всех типов: купейные, штабные - с купе для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, плацкартные, вагоны-рестораны. Все вагоны оснащены системами кондиционирования воздуха и биотуалетами, отмечает ведомство.

Поставщик вагонов не указан.

Как сообщалось, для организации перевозок пассажиров в сообщении с Крымом "Крымская железная дорога" в феврале создала обособленное подразделение "Дирекция по обслуживанию пассажиров". Железнодорожная часть моста через Керченский пролив после ввода объекта в эксплуатацию станет частью инфраструктуры ФГУП "Крымская железная дорога".

Крымский мост протяженностью 19 километров является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, грузовики поехали 1 октября. Ввод железнодорожной части объекта в эксплуатацию намечен на декабрь 2019 года.

Стоимость моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет порядка 228 млрд рублей.